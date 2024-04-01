Актер Ливанов заявил о падении Пугачевой на дно

Артист Василий Ливанов прокомментировал возможное признание Аллы Пугачевой иностранным агентом. Актер назвал исполнительницу неадекватным человеком, который находится на дне, а также предположил, что самооценка Пугачевой оторвана от реальности, а потому она не понимает, за что ее могут внести в список иноагентов.