Эксперты DxOMark назвали iPhone 15 Pro вторым лучшим камерофоном в мире

Специалисты DxOMark опубликовали результаты тестирования камеры нового смартфона iPhone 15 Pro. Устройство показало высокий уровень качества фото и видео, установив восемь рекордов лаборатории, но все равно не смогло занять первое место в рейтинге.
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