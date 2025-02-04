В своем отечестве: каким получился «Пророк» про Пушкина с Юрой Борисовым

Широкий национальный прокат фильма «Пророк. История Александра Пушкина» начнется только 14 февраля, но избранные зрители получили возможность увидеть картину первыми в Михайловском театре Санкт-Петербурга уже 3 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии