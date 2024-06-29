Почему не на всех пляжах Сириуса есть туристы Причина — высокая цена на лежаки и шезлонги. Я сам на пляжи не хожу, отпишитесь в комментариях, может есть ещё какие-то причины.
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Почему не на всех пляжах Сириуса есть туристы Причина — высокая цена на лежаки и шезлонги. Я сам на пляжи не хожу, отпишитесь в комментариях, может есть ещё какие-то причины.