Посол Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел встречу с представителями Министерства иностранных дел Финляндии, в ходе которой стороны обсудили инцидент с российским самолетом, который, по сообщениям, нарушил воздушные границы страны.
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