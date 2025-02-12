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Царьград

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Эвакуационную тележку-вездеход для нужд СВО изготовили в Новосибирске

Эвакуационную тележку-вездеход для нужд СВО изготовили в Новосибирске

Устройство способно перевозить до 650 килограммов грузов, в том числе раненых бойцов.В одном из вузов Новосибирска создали интересное изобретение - эвакуационную тележку, которая будет использоваться в зоне специальной военной операции.

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