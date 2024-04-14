CNN: Байден в беседе с Нетаньяху назвал ночь атаки Ирана победой Израиля

Президент США Джо Байден в телефонной беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль должен рассматривать минувшую ночь в качестве своей "победы", поскольку почти все удары Ирана были отражены.
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