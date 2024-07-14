NBC News: после покушения на Трампа Байдена перестали пытаться снять с выборов

Члены Демократической партии США приостановили попытки исключить президента страны Джо Байдена из гонки на переизбрание в связи с покушением на бывшего президента Штатов Дональда Трампа, передает NBC News.
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