Руководитель орловского облэконадзора Алёхин отправлен под домашний арест

Сегодня, 26 января, Советский суд отправил начальника Управления экологического надзора и природопользования Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгения Алёхина под домашний арест.
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