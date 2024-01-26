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Руководитель орловского облэконадзора Алёхин отправлен под домашний арест

Руководитель орловского облэконадзора Алёхин отправлен под домашний арест

Сегодня, 26 января, Советский суд отправил начальника Управления экологического надзора и природопользования Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области Евгения Алёхина под домашний арест.

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