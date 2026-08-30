БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ловушка для Марии Львовой-Беловой: Хитрые сети были расставлены прямо в России, действовали нагло

Ловушка для Марии Львовой-Беловой: Хитрые сети были расставлены прямо в России, действовали нагло

Украина мечтала выкрасть российского омбудсмена. Как это возможно? Дмитрий Родионов На фото: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Блинов Кирилл Озимко В России было сорвано несколько попыток диверсий против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Комментарии
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ч
чак
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3 н.
нн
наталья никифорова
Если бы да кабы, в ж..е выросли б грибы. Хватит уже тянуть резину и &quot;отвечать&quot; на беспредельный терроризм. Пора наконец назвать все своими именами. Почему вся жидо-бандеровская хунта до сих пор не признана террористическим образованием на уровне Гос Думы и Сов. Федерации. Сидят эти депутаты, невесть чем занимаются и еще хотят, чтобы за них голосовали, а сами ни одного важного закона не приняли, переливают из пустого в порожнее и занимаются всякой мутью. Тошно их всех видеть. Мелют языками у Соловьева, а ничего из  того о чем говорят не делают, только деньги за свой треп получают и, кстати, не малые. В стране разгуливают сотни  террористов и их пособников, а сроки за убийства и терроризм смешные. ФСБ просто физически не в состоянии всех отследить, а где СМЕРШ, где хваленый ИИ, который должен просеивать все разговоры и выявлять потенциальных террористов? Страна как будто разделена пополам, одни воюют, а другие либо открыто вредят либо тихо занимаются саботажем, а в лучшем случае просто сидят с фигами в кармане. Я таких с фигами знаю даже среди бывших знакомых, благо что они ничего уже не в состоянии сделать, как только злопыхать.
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3 н.
ВА
Владимир Акулов
Запад  действует  по  законам  джунглей,  то  есть  ПО  СВОИМ   удобным    ДЛЯ  СЕБЯ   правилам  ...Кого  хочет  -  того  и  похищает...Пример  -президент  Венесуэлы...А  мы  так  не  можем-  мы  *культурные*...
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3 н.