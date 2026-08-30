Ловушка для Марии Львовой-Беловой: Хитрые сети были расставлены прямо в России, действовали нагло

нн

наталья никифорова

Если бы да кабы, в ж..е выросли б грибы. Хватит уже тянуть резину и "отвечать" на беспредельный терроризм. Пора наконец назвать все своими именами. Почему вся жидо-бандеровская хунта до сих пор не признана террористическим образованием на уровне Гос Думы и Сов. Федерации. Сидят эти депутаты, невесть чем занимаются и еще хотят, чтобы за них голосовали, а сами ни одного важного закона не приняли, переливают из пустого в порожнее и занимаются всякой мутью. Тошно их всех видеть. Мелют языками у Соловьева, а ничего из того о чем говорят не делают, только деньги за свой треп получают и, кстати, не малые. В стране разгуливают сотни террористов и их пособников, а сроки за убийства и терроризм смешные. ФСБ просто физически не в состоянии всех отследить, а где СМЕРШ, где хваленый ИИ, который должен просеивать все разговоры и выявлять потенциальных террористов? Страна как будто разделена пополам, одни воюют, а другие либо открыто вредят либо тихо занимаются саботажем, а в лучшем случае просто сидят с фигами в кармане. Я таких с фигами знаю даже среди бывших знакомых, благо что они ничего уже не в состоянии сделать, как только злопыхать.