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Куриный суп с рисом в мультиварке

Куриный суп с рисом в мультиварке

В мультиварке можно приготовить вкусный, сытный, ароматный суп с рисом на курином бульоне. Сварить бульон можно из целой суповой курицы или использовать порционные кусочки курочки, а можно даже взять куриное филе (для менее жирного варианта супа).

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