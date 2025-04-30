Карни договорился с Трампом лично обсудить вопросы отношений Канады и США

Руководитель канадского правительства Марк Карни провел телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, в ходе которой договорился с ним в ближайшее время лично обсудить вопросы отношений двух стран.
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