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В Челябинске недалеко от полиции на контейнерной площадке нашли младенца

В Челябинске недалеко от полиции на контейнерной площадке нашли младенца

Грудного ребенка обнаружили брошенным у мусорного контейнера в центре Челябинска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», новорожденную девочку челябинцы нашли лежащей на контейнерной площадке во дворе одного из домов на.

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