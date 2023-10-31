Новосибирец выловил сетями 50 кило рыбы – что ему грозит

Незаконный улов оценили в 100 тысяч рублей. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Рыболов» в Ордынском районе Новосибирской области 41-летний местный житель села Абрашино был задержан сотрудниками МВД России по подозрению в незаконной добыче рыбы.