Петровский парк
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Петровский парк

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Жители старшего возраста из района Аэропорт смогут оценить обновлённую кинопрограмму

В столице, в том числе в районе Аэропорт, в сентябре начнёт работать обновленная программа «Смотрите кино с “Московским долголетием”».

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