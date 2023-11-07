Токаев назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече с Путиным

РИА Новости/Павел Бедняков Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев рассказал в интервью "Известиям", что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 9 ноября будет обсуждаться широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии