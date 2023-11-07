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Токаев назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече с Путиным

Токаев назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече с Путиным

РИА Новости/Павел Бедняков Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев рассказал в интервью "Известиям", что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 9 ноября будет обсуждаться широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества.

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