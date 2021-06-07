Даниил Лесовой: «Каминг-аут в футболе невозможен. Не все адекватно отреагируют»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой сказал, что не верит в возможность заявления в футболе о нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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