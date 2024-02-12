Петросян вышел на связь из больницы — увезли на «скорой» после падения на улице

Юморист прокомментировал новости о своем здоровье. Евгений Петросян Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressЕвгений Петросян после женитьбы на Татьяне Брухуновой воспрянул духом и как будто сам помолодел рядом с 34-летней супругой.