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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о Fan ID: «Предлагал отменить, на матчах Кубка нет выброса шашек, драк. Я оформил паспорт за 5 минут – это можно сделать, не вставая с дивана»

Колосков о Fan ID: «Предлагал отменить, на матчах Кубка нет выброса шашек, драк. Я оформил паспорт за 5 минут – это можно сделать, не вставая с дивана»

Ранее сообщалось, что паспорт болельщика планируют ввести на матчах Фонбет Кубка и OLIMPBET Суперкубка России.

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