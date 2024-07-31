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CAR

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В Pirelli разработали «кибершины», которые могут общаться с автомобилем

В Pirelli разработали «кибершины», которые могут общаться с автомобилем

Производитель автомобильных шин Pirelli не только совершенствует уже выпускаемые модели, но и разработал совершенно новый вид покрышек, которые оснащены встроенными датчиками, способными передавать сведения на бортовой компьютер автомобиля в реальном времени.

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