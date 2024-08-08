Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Протестующие заставили Харрис замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие заставили Харрис замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие против американской поддержки Израиля прервали выступление кандидата на президентских выборах в США от демократов Камалы Харрис и вынудили ее замолчать после слов о победе экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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