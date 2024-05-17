Политик из Новой Каховки рассказал о боях на Херсонщине

В начале СВО, зайдя в Херсонскую область, ВС РФ, имея абсолютно все средства огневого поражения и возможности, старались не наносить ущерба гражданской инфраструктуре, несмотря на снайперский огонь в свою сторону.
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