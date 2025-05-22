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Новую схему избирательных одномандатных округов приняли в России

Новую схему избирательных одномандатных округов приняли в России

Центральная избирательная комиссия России приняла новую схему избирательных одномандатных округов, согласно которой в Донецкой Народной Республике образуют три округа, в Луганской Народной Республике — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному.

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