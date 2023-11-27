Минцифры предлагает пустить IT-стартапы в госзакупки. И выделить 27 миллиардов на гранты

Минцифры представило план развития рынка IT-стартапов в России до 2030 года, который предполагает доступ к госзакупкам и грантовую поддержкуКак сообщает «Коммерсантъ», глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на стратегической сессии в правительстве по нацпроекту «Экономика данных» о развитии рынка IT-стартапов.