Минцифры предлагает пустить IT-стартапы в госзакупки. И выделить 27 миллиардов на гранты

Минцифры представило план развития рынка IT-стартапов в России до 2030 года, который предполагает доступ к госзакупкам и грантовую поддержкуКак сообщает «Коммерсантъ», глава Минцифры Максут Шадаев рассказал на стратегической сессии в правительстве по нацпроекту «Экономика данных» о развитии рынка IT-стартапов.
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