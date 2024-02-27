Девять статусных пермяков пригласили в Москву на послание Путина

В состав пермской делегации, которая приглашена на оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, а также спикер заксобрания Валерий Сухих.