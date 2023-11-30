Булыкин заявил, что считал «Зенит» фаворитом матча с «Динамо»

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России, высказал свое мнение по поводу победы столичного «Динамо» над петербургским «Зенитом» (1:0) в первом матче четвертьфинала Кубка России.
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