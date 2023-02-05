Петербургский «Трест» нанесет разметку на региональные дороги в шести районах Ленобласти

Стоимость двух контрактов составила 221 млн рублей, четыре из шести конкурсов приостановили. Компания АО «Трест» из Петербурга стала подрядчиком по нанесению разметки на региональных дорогах в шести районах Ленинградской области, пишет АБН.
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