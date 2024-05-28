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Володин жестко отчитал Толстого и Калашникова: «Вы хорошо подумали?»

Володин жестко отчитал Толстого и Калашникова: «Вы хорошо подумали?»

Теперь наших депутатов отговаривают от поездок в Бразилию и Монголию.Председатель Госдумы Вячеслав Володин строго отчитал своего заместителя Петра Толстого на пару с председателем Комитета Госдумы евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонидом Калашниковым за чрезмерное увлечение международными поездками.

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