ТАСС: ВС РФ ударили из РСЗО "Торнадо-С" по пункту дислокации бригады "Азов"

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма заявил агентству ТАСС, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Азов".
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