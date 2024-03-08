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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грэйсон Аллен обновил рекорд «Финикса», реализовав 7 3-очковых за одну четверть

Грэйсон Аллен обновил рекорд «Финикса», реализовав 7 3-очковых за одну четверть

Защитник «Санз» исполнил 7 точных 3-очковых за первую четверть в матче с «Рэпторс» (120:113). Всего же за 39 минут Аллен выдал 8 из 14 из-за дуги, набрав 26 очков, 3 подбора и 3 передачи.

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