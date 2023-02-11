Василевский и Шестеркин – в топ-4 вратарей по победам в сезоне НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29 в матче с «Сиэтлом» (6:3). Россиянин одержал 23-ю победу в текущем чемпионате НХЛ и делит 4-е место среди вратарей с Джейком Эттинджером («Даллас») и Мартином Джонсом («Сиэтл»).