Холанд мчит за новым рекордом 🔥 Хет-трик «Ипсвичу» стал для него 7-м в АПЛ — больше только у Анри и Агуэро 🔝 И это всего за 2 сезона 😱 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.