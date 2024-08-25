Холанд мчит за новым рекордом 🔥 Хет-трик «Ипсвичу» стал для него 7-м в АПЛ — больше только у Анри и Агуэро 🔝 И это всего за 2 сезона 😱 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Холанд мчит за новым рекордом 🔥 Хет-трик «Ипсвичу» стал для него 7-м в АПЛ — больше только у Анри и Агуэро 🔝 И это всего за 2 сезона 😱 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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