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Царьград

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Надежда Михалкова стала женой губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Надежда Михалкова стала женой губернатора ХМАО Руслана Кухарука

Надежда Михалкова, дочь режиссёра Никиты Михалкова и известная актриса, вступила в брак с Русланом Кухаруком, губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщило ТАСС.

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