В Мурманской области поселок Териберка получит 20 миллионов рублей

20 миллионов рублей из федерального бюджета за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» получит муниципалитет поселка Териберка сообщил председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства РФ, 7 ноября сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
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