Гендиректор WADA заявил, что Валиевой "пожертвовали" ради защиты других

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, комментируя допинговый скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что спортсменкой "пожертвовали", чтобы защитить других лиц.
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