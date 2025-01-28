Эскалация неизбежна Стармер и Макрон всерьез обсуждают ввод сил НАТО на Украину после подписания мирного договора, о котором в последнее время говорят все чаще.
«Миротворцы» на Украине: очередное пренебрежение «красными линиями» Кремля
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Игорь Васиков
Только раздел бывшей украины принесет мир жителям и безопасность участникам конфликта.
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3 час.
Ильдус Мамлеев
А чем миротворцы НАТО отличаются от наёмников из этих же стран? Значит станут законно целью для наших войск, только и всего! Тспытают на себе наши ФАБ-3000 и "Солнцепеки" и очень быстро покинут зону своей ответственности, а если их самолёты поднимутся с европейских аэродромов то туда очень быстро прилетят наши ядрены "Искандеры", а европейчикам это вообще то надо? Они это и сейчас прекрасно понимают!
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А может быть всё таки надо остудить пыл лягушатников и мелкобританцев, взорвав всего лишь один единственный "Пасейдон" в Ламанше? И все сразу в НАТО надолго заткнутся. А мы потом скажем что дали торпеду хуситами "во временное пользование", а они эвон как плохо ею воспользовались! И всех это устроит!
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2 час.
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