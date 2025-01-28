БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    ВОТ ШВАЛЬ.Как издательство ...
  • Ильдус Мамлеев
    А может быть всё таки надо остудить пыл лягушатников и мелкобританцев, взорвав всего лишь один единственный "Пасейдон...«Миротворцы» на У...
  • Ильдус Мамлеев
    А чем миротворцы НАТО отличаются от наёмников из этих же стран? Значит станут законно целью для наших войск, только и...«Миротворцы» на У...

«Миротворцы» на Украине: очередное пренебрежение «красными линиями» Кремля

«Миротворцы» на Украине: очередное пренебрежение «красными линиями» Кремля

Эскалация неизбежна Стармер и Макрон всерьез обсуждают ввод сил НАТО на Украину после подписания мирного договора, о котором в последнее время говорят все чаще.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Только раздел бывшей украины принесет мир жителям и безопасность участникам конфликта.
Ответить
3 час.
Ильдус Мамлеев
А чем миротворцы НАТО отличаются от наёмников из этих же стран? Значит станут законно целью для наших войск, только и всего! Тспытают на себе наши ФАБ-3000 и &quot;Солнцепеки&quot; и очень быстро покинут зону своей ответственности, а если их самолёты поднимутся с европейских аэродромов то туда очень быстро прилетят наши ядрены &quot;Искандеры&quot;, а европейчикам это вообще то надо? Они это и сейчас прекрасно понимают!
Ответить
2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А может быть всё таки надо остудить пыл лягушатников и мелкобританцев, взорвав всего лишь один единственный &quot;Пасейдон&quot; в Ламанше? И все сразу в НАТО надолго заткнутся. А мы потом скажем что дали торпеду хуситами &quot;во временное пользование&quot;, а они эвон как плохо ею воспользовались! И всех это устроит!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх