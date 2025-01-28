«Миротворцы» на Украине: очередное пренебрежение «красными линиями» Кремля

Ильдус Мамлеев

А чем миротворцы НАТО отличаются от наёмников из этих же стран? Значит станут законно целью для наших войск, только и всего! Тспытают на себе наши ФАБ-3000 и "Солнцепеки" и очень быстро покинут зону своей ответственности, а если их самолёты поднимутся с европейских аэродромов то туда очень быстро прилетят наши ядрены "Искандеры", а европейчикам это вообще то надо? Они это и сейчас прекрасно понимают!