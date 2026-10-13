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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Акрона» Тереховский отразил 3 пенальти в серии с «Локомотивом». Тольяттинский клуб выиграл

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский отразил три удара в серии пенальти с «Локомотивом».  Тольяттинская команда обыграла московскую в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен.

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