Молодой художник поделился впечатлениями от важного события в его карьере. Дени Байсаров провел экскурсию по своей выставке Личный архивДени Байсаров открыл свою первую персональную выставку под названием «Иные».
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