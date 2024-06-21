Нижегородцев будут штрафовать за катание на крыше кабинки канатной дороги

Штрафы за нарушения правил проезда на канатной дороге планируют ввести в Нижегородской области. Соответствующие поправки в региональный Кодекс об административных нарушениях согласовали на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству областного Заксобрания 20 июня.