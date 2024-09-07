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Фриц о финале US Open против Синнера: «Мечта стала реальностью, и я сделаю все, что в моих силах»

Фриц о финале US Open против Синнера: «Мечта стала реальностью, и я сделаю все, что в моих силах»

Американец победил Фрэнсиса Тиафу – 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Во время интервью на корте он прослезился.

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