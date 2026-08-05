В Севастополе увеличили список адресов, где планируют ограничения света — отключения затронули больше домов, чем планировалось

В Севастополе увеличили список адресов, где планируют ограничения света — отключения затронули больше домов, чем планировалосьВ Севастополе ввели жёсткие ограничения на подачу электроэнергии — их объём оказался больше, чем предусматривает стандартная первая очередь отключений.