Круизы вместо пляжа. Почему жители Барнаула все чаще выбирают отдых на теплоходах

Алтайские туристы бронируют путешествия по Волге, отправляются на Валаам и Кижи, но возродить длительные маршруты по Оби пока мешают высокая стоимость судов и низкая окупаемость Россияне стали чаще отправляться в речные и морские круизы.
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