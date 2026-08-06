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Круизы вместо пляжа. Почему жители Барнаула все чаще выбирают отдых на теплоходах

Круизы вместо пляжа. Почему жители Барнаула все чаще выбирают отдых на теплоходах

Алтайские туристы бронируют путешествия по Волге, отправляются на Валаам и Кижи, но возродить длительные маршруты по Оби пока мешают высокая стоимость судов и низкая окупаемость Россияне стали чаще отправляться в речные и морские круизы.

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