Пенсию можно увеличить: Советы от сенатора Епифановой.

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Василий Васильев

Все предложения сенатора правильные. Только вот сенатор не учел, что работать еще пять лет после выхода на пенсию для мужчины - это будет 70 лет. У нас в среднем мужчины столько не живут. Данные статистики 2023 года - они живут 68 лет. Т.е. болтовня сенатора вроде как правильная, но, по сути, людоедская. Чтобы мужики в России ВООБЩЕ не получали пенсию. Типа, поработали и спасибо. И пенсия им не нужна. И без них есть кому бюджет "пилить".