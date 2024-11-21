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Пенсию можно увеличить: Советы от сенатора Епифановой.

Пенсию можно увеличить: Советы от сенатора Епифановой.

Жителям России объяснили, какими способами можно увеличить размер свой пенсии. Советы дала сенатор Ольга Епифанова.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Все предложения сенатора правильные. Только вот сенатор не учел, что работать еще пять лет после выхода на пенсию для мужчины - это будет 70 лет. У нас в среднем мужчины столько не живут. Данные статистики  2023 года - они живут 68 лет. Т.е. болтовня сенатора вроде как правильная, но, по сути, людоедская. Чтобы мужики в России ВООБЩЕ не получали пенсию. Типа, поработали и спасибо.  И пенсия им не нужна. И без них есть кому бюджет &quot;пилить&quot;.
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