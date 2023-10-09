В Белом доме заявили, что США не планируют вводить войска в Израиль

У Вашингтона пока нет планов вводить американские войска в Израиль, но власти будут учитывать интересы национальной безопасности, заявил в эфире телекомпании CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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