Tether и Circle выпустили стейблкоины на сумму $1,25 млрд за последние 6 часов

Onchain Lens, портал аналитики данных на основе блокчейна, обратил внимание на то, что эмитенты USDT и USDC, выпустили в общей сложности 1,25 млрд долларов США новых стейблкоинов за последние шесть часов.
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