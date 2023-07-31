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«Барса» попытается подписать Канселу в случае продажи Дембеле «ПСЖ»

«Барселона» намерена приобрести защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, проведшего вторую половину прошлого сезона в аренде в «Баварии».

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