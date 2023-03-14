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В Сербии призвали уйти в отставку министра, выступившего за введение санкций против России

Сербская партия "Движение социалистов", которую возглавляет директор разведывательного Агентства безопасности и информирования, потребовало отставки министра экономики, призывавшего ввести санкции против России<strong>Сербская партия "Движение социалистов", которую возглавляет директор разведывательного Агентства безопасности и информирования Александр Вулин, потребовала отставки министра экономики Раде Басты, после того как он призвал ввести санкции против России.

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