В Сербии призвали уйти в отставку министра, выступившего за введение санкций против России

Сербская партия "Движение социалистов", которую возглавляет директор разведывательного Агентства безопасности и информирования, потребовало отставки министра экономики, призывавшего ввести санкции против России<strong>Сербская партия "Движение социалистов", которую возглавляет директор разведывательного Агентства безопасности и информирования Александр Вулин, потребовала отставки министра экономики Раде Басты, после того как он призвал ввести санкции против России.