В Сербии призвали уйти в отставку министра, выступившего за введение санкций против России

Сербская партия "Движение социалистов", которую возглавляет директор разведывательного Агентства безопасности и информирования, потребовало отставки министра экономики, призывавшего ввести санкции против России<strong>Сербская партия "Движение социалистов", которую возглавляет директор разведывательного Агентства безопасности и информирования Александр Вулин, потребовала отставки министра экономики Раде Басты, после того как он призвал ввести санкции против России.
Популярные статьи
- «Бороться до конца пророссийского режима в Грузии». Как в Тбилиси прошли протесты против закона об «иноагентах»
- «Низкорейтинговая шняга». Медведев оценил публикации западных СМИ о причастности Киева к подрыву «Северных потоков»
- «Нужно дождаться завершения расследований». Что говорят в России и на Западе о публикациях СМИ про взрывы на «Северных потоках»
Свежие комментарии