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Русская весна

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Daily Mail показала «сценарий нападения России на НАТО» (КАРТА)

Daily Mail показала «сценарий нападения России на НАТО» (КАРТА)

Британский таблоид The Daily Mail предложил своим читателям «сценарий нападения России на НАТО». Издание опубликовало возможный план «нападения русских» со ссылкой на экс-командующего армией США Бена Ходжеса и ряд военных экспертов.

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Гарий Щерба
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