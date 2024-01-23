Daily Mail показала «сценарий нападения России на НАТО» (КАРТА)

Британский таблоид The Daily Mail предложил своим читателям «сценарий нападения России на НАТО». Издание опубликовало возможный план «нападения русских» со ссылкой на экс-командующего армией США Бена Ходжеса и ряд военных экспертов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии