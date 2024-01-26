Новосибирская область заняла 11 строчку туристического рейтинга

Центр информационных коммуникаций и журнал «Отдых» собрали и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ, комментарии федеральных и региональных экспертов и оценили динамику развития внутреннего и въездного туризма в регионах.
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