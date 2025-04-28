Правда ли, что 40% маньяков рождаются весной?

В апреле 2025 года в Рунете распространилось сообщение: Люди, родившиеся в марте или апреле, имеют более высокий риск психических заболеваний и, следовательно, с большей вероятностью станут серийными убийцами.
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